享譽全球的泰利斯學者合唱團（The Tallis Scholars），睽違20年，再度在台開唱，指揮菲利普斯（Peter Phillips）感動不已地稱讚台北國家音樂廳是好場地。（李欣恬攝）

享譽全球的泰利斯學者合唱團（The Tallis Scholars），睽違20年，再度在台開唱，團隊善用空間，演出阿雷格利〈求主垂憐曲〉時，分了三組人馬，歌手在左右兩側和舞台正中央開場，立體美聲悠揚，展現了台北國家音樂廳的音場，指揮菲利普斯（Peter Phillips）也感動不已地稱讚，「這是全世界最好的音樂廳之一。」

泰利斯學者本次訪台的曲目以英國合唱音樂為主，從16世紀跨越至當代的宗教歌曲。這些原本在儀式中由全男聲演唱的宗教音樂，因著菲利普斯的眼光與創舉，以女聲代替原本男童演唱的高音聲部，將10世紀以來人類偉大的藝術遺產從教堂帶入音樂廳，將細膩純粹的文藝復興音樂帶給全球廣大觀眾。

現場還有多位比丘尼出席欣賞，據了解，他們多半來自佛光山由康基祐老師所帶領的合唱團，因為泰利斯學者在合唱界的盛名而購票前來欣賞。

對此，主辦單位巴哈靈感創辦人梁秀玲表示，這恰好印證了音樂具有超越種族和宗教的普世性，巴哈靈感將會持續努力將音樂藝術帶到台灣。

2023／24樂季適逢泰利斯學者創立50週年，將展開舉辦全球巡演，菲利普斯也對現場觀眾宣告，明（2024）年三月將再次回來台灣演唱。