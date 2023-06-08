劉倩妏飾演富家千金，想要追回舊愛。（TVBS提供）

劉倩妏飾演富家千金，想要追回舊愛Teddy。（TVBS提供）

TVBS《加油喜事》第四季「相信愛情」即將迎來新成員，馬來西亞來台發展7年的演員劉倩妏，劇中飾演在義大利發展的台裔富家千金莉亞，因與前未婚夫維托（Teddy飾）解除婚約感到不甘心，決定回到台灣，阻撓男方在台灣的事業發展與感情。

對於莉亞強勢、為達目的不擇手段的性格，劉倩妏一開始的想法是「天啊！也跟我太不像了！」但隨著深入角色，發現自己與莉亞一樣敢愛敢恨，對待事情總是保持著破釜沉舟的態度。尤其是7年前，年僅22歲的劉倩妏，毅然決然帶著2萬元隻身來台發展，以一種不到黃河心不死的決心堅持到今天，這樣的共通之處使她與角色產生了連結。不過，她笑說：「最不像的地方就是我心很軟，不會不擇手段，也不會去傷害別人。」

至於，莉亞在愛情上要強又不認輸，追前未婚夫追回台灣，金牛座的劉倩妏表示，自己在分手當下是很果斷的，一旦分手卻又會忍不住回想與前任的種種，自認對感情是介於乾脆和念舊之間，因此與角色的連結度又更高了一些。

劉倩妏戲裡是經營咖啡事業的霸氣女總裁，戲外她同樣對咖啡充滿熱愛，偏愛淺焙及水洗豆，這一切始自來台初期，在咖啡廳打工，首度接觸到手沖咖啡就愛上。現在每天都會享受一杯高品質的咖啡，不僅能幫助消水腫，也讓她在工作時維持良好狀態。劉倩妏透露：「要是一天沒喝咖啡，就會感到不自在呢！」