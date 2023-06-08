國民黨台北市議員鍾沛君於今（8）日晚間指控宅神朱學恒於2022年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，並說朱學恒於8月19日在手機立下切結書稱「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，但是在隔日收到親筆切結書卻少了「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，朱學恒回覆「切結書乃依照昨日版本未有刪減，煩請告知何處疏漏」。

鍾沛君直言，朱學恒刻意刪減的13字正是最關鍵也是讓她最噁心的部分，想要逃避責任？反悔認錯太快？

鍾沛君強調，「我不但確知我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人」，他還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，同時，大談特談自己最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待！

鍾沛君最後說，「我想努力成為一位奮鬥者，為自己與需要的人，我會站在陽光明媚之處，抬頭挺胸。」

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