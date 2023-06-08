法國東南部阿爾卑斯山腳下的安錫鎮（Annecy），週四（8日）有一名敘利亞男子在鎮上的湖畔公園遊戲區持刀攻擊幼童，一共6人受傷，包括4名幼兒、1名成人，傷者年齡最小僅22個月大，重傷者包括成人與其中2名幼兒，命懸一線。法國警方初步說明，凶嫌當場就逮，他是31歲敘利亞難民，持有瑞典發放的身分文件，犯案動機待釐清。

社群媒體披露的短片顯示，身著黑衣黑褲戴墨鏡的男子持刀小跑步進入一處兒童遊戲區，見人就捅，一名婦人上前擋住他反遭攻擊，旁人見狀紛紛閃避，也有人勇敢上前阻止他繼續攻擊。凶嫌來回跑動不斷攻擊在場民眾，連嬰兒推車也不放過，場面驚悚。

案發現場有人錄下男子行凶場面。

英國廣播公司報導，凶嫌就逮之前頻頻攻擊小孩子，後來攻擊一名年長男性，接著企圖逃逸。警方到場後朝他的腿部開槍，當場將他逮捕。路透社報導，案發當時，曾效命法國甲級足球聯賽名門球隊「聖艾蒂安競技」（Saint-Etienne）、英超球隊利物浦（Liverpool）的球員勒塔萊克（Anthony Le Tallec）正在湖畔園區慢跑。他說：「有個人在湖畔攻擊所有人，他持刀傷害孩童。」

勒塔萊克回憶，案發當時他正在湖邊慢跑，一群驚慌失措的人們朝他跑來，一名母親還催促他趕快折返，他一頭霧水但繼續前行穿過公園，突然目擊嫌犯朝他的方向奔跑，後有警察追捕，「我看到他筆直朝著一群老人家衝過去，還往其中一位老先生身上捅了一刀，警察沒能抓住他，於是我跟警察說『快開槍打他』。後來警察就開槍了，當著我的面打中了那個男人，男人跌倒在地」。

多名目擊者說，至少一名受傷的孩子還坐在嬰兒推車裡面。一名目擊者向法媒BFM電視台描述案發狀況：「他（在遊戲區）跳來跳去，開始大吼大叫，然後朝著散步的人們走去，多次用刀子攻擊小孩子。他很明顯把小寶寶當成目標。」另一名在附近經營餐廳的店主說：「孩子們的母親哭叫，人人拔腿就逃。」

警方發言人說，凶嫌是尋求庇護的敘利亞男子，攜有瑞典發放的身分證件與瑞典駕照。他從合法管道入境法國，但並未列於法國國安當局恐怖份子名單。涉及調查行動的一名消息人士表示，凶嫌犯案動機仍未明，不過，反恐單位現階段尚未接獲主導調查的要求。

法國東南部小鎮發生歹徒持刀無差別攻擊案，警方封鎖現場。（路透）

警方先前公布，傷者包括4名孩童與1名成人。稍晚檢方透過記者會公布，傷者一共6人，包括4名孩童、2名成人，傷者之一僅受輕傷，其餘部分傷勢嚴重。目前未發現證據涉及恐怖分子犯案動機，警方到場時發現凶嫌手持一把刀，檢方也會審視警方使用槍枝的決定。

檢方說，受傷的幼兒年齡都在3歲以下，有2人是外籍，英國籍與荷蘭籍各一；此外，凶嫌自己也有一個孩子，年齡與他在湖邊攻擊的幼兒差不多。

法國內政部長達馬南（Gérald Darmanin）已偕同總理柏納（Élisabeth Borne）已趕抵安錫鎮。柏納說，這名敘利亞男子曾向法國政府尋求庇護，但因10年前由瑞典給予庇護而遭撤銷，此人也沒有犯罪紀錄與精神疾病治療紀錄。

警方在湖邊追捕持刀攻擊民眾的男子。

警方表示，重傷者包括2名幼童與1名成人，另2名孩童傷勢較不嚴重。受傷孩童年齡介於22個月至3歲。

案發地點是安錫湖（Lake Annecy）湖畔的帕奎爾公園（Le Paquier park），平時寧靜祥和，遊客很多，以美麗的湖光山色享有盛名。湖畔對面一家冰淇淋店員工則說，常有家長或保姆到這座公園蹓小孩，「上午時段大概會有15個正值學步階段的小孩子到公園活動」。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）透過臉書表示，對於此案深表譴責，「2名孩童與1名成人處於生死關卡，此事震驚全國」。