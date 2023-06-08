綠營近日性騷爭議連環爆，隨後連學術圈、媒體界人士也被metoo延燒。國民黨立委鍾沛君今(8日)在臉書爆料，2022年8月6日約友人H與媒體人朱學恒聚餐時，朱學恒竟趁友人離開二度繞過桌子摟抱強吻鍾沛君，還說「反正妳明天也不會記得！」朱學恒雖隨即發文道歉承認他的確犯錯，也會面對一切的後果，仍引爆政壇女性怒火，藍營女戰神白喬茵直呼，不管朱在網路多具影響力，該先停止一切錄影直播的行為以示負責。

「我跟朱大也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。」國民黨台北市議員徐巧芯在鍾沛君貼文下留言強調，但不管什麼情況，都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤。錯了就是錯了，「謝謝沛君願意勇敢的講出來，加油！」

同為藍營北市議員的游淑慧直言，覺得很心痛，一直不解的問：怎麼敢？到底這些人憑什麼敢做出這些事？做錯事的人都該被譴責。希望所有受傷害的人，都能夠透過面對和勇氣，得到正義和療癒。腐肉不除，傷口不好！「沛君加油……我們都會陪著妳，站妳身邊！」

「Respect！沛君太勇敢了！」國民黨高雄市議員白喬茵表示，不管他在網路世界多具影響力，做錯就是做錯，必須為自己出格的行為深自反省，也得向身邊這些信任他的人道歉，更該先停止一切錄影直播的行為以示負責。

其他同黨北市議員同事也紛紛送暖，柳采葳喊「沛君加油！妳沒有錯，妳很有勇氣！」，李彥秀說「謝謝沛君的勇敢，你是最棒的典範，面對性騷零容忍，沛君加油」，楊植斗喊「加油！」

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