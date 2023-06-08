曾是吳宗憲旗下「憲憲家族」成員的藝人洪誠陽，現把重心放在他創辦的教育機構上，今（8日）他發文曝喜訊，「誠陽54歲、此生首次當爸；母女均安」，並曬出一家三口天倫照，不少粉絲見狀也紛紛留言恭喜。

洪誠陽透露今天下午他在產房淚流不止，原來是54歲的他終於當爸了，他也感性表示「父母及孩子的緣份、血緣親情、更甚世間的一切。」並感謝大家祝福，等他緩過來再逐一道謝。

洪誠陽當年在主持、演戲、模仿、唱歌等領域都有涉略，參加《超級新人王》被綜藝天王吳宗憲相中，收他為徒弟，開啟了主持路，而已逝的倪敏然也是他師父，從他那學到做人的道理和為人處世的原則，在戲劇方面則獲得知名演員張晨光的指導，演過《飛龍在天》、《波麗士大人》、《親戚不計較》等知名戲劇。

2015年他前往上海創業，創辦了教育機構「時代領袖商學院」，主講幽默演說，雖然剛開始遇到不少問題，但調整了自身的策略，再加上創業的熱誠，腳踏實地努力，抓準機會展現，自然就漸漸創出自己的一片天。