許多孩子因教育偏差，長大後成為啃老族，沒想到也有吸著弟妹不放的「寄居族」，一名女網友控訴，自己買了一棟房，長期失業的姊姊和其男友來借住，竟喧賓奪主，最終自己還被趕出家門，讓網友看完直呼快點報警。

女網友在「匿名公社」發文表示，自己買了一戶老公寓，姊姊和男友長期沒有工作，繳不起房租，因此搬來與她同住，原PO認為借住到他們找到工作，應該沒關係，就答應了，沒想到是惡夢的開始。

原PO表示，姊姊的衛生習慣超級差，從來不打掃，吃完東西就直接丟桌上，甚至連沾滿經血的衛生棉也都不打包，直接正面往垃圾桶一丟，被提醒多次依然故我。原PO不滿說，情侶倆住她家，吃她的、用她的，卻連基本清潔都不做，前幾天忍不住開罵，姊姊反而惱羞成怒跟她吵架，還聯合男友把她趕出家門，「那是我買的家，我自己的家，她竟然趕我出門，會不會太過分了」。

網友看完紛紛留言：「所有權在你，直接報警驅逐邪魔歪道，不用顧親情了」、「換門鎖，他們找鎖匠來開，就告他們侵入住宅」、「挖塞，乞丐趕廟公，直接走法律途徑了啊」、「快點把他們趕走，不然下個社會案件可能就發生在你身上」、「對蟑螂不用留情了吧」，也有人認為原PO過於軟弱：「自己的房子還能被趕出去，然後只能發文，被欺負也是活該」、「自己不處理問題，我們還能怎樣」、「不趕他們出去就是妳問題，養白眼狼」。