這種「棉被」還是送店洗？有人妻在家中要洗「棉被」，並且照著婆婆教的方式，將棉被放在地上用水沖，並且在用腳踩一踩，然而，這些步驟都做完，接下來她要將棉被抬起來晾乾，卻發現悲劇了，因棉被吸太多水太重，一個人根本無法抬起來，看著攤在地上的吸水綿被不禁哀嚎「磣麼辦」；對此，網友看了也搖頭表示，「外面有一種很方便的，叫做送洗，為什麼要這樣累自己」。

一名人妻在臉書社團「匿名2公社」發文，並上傳1張照片，人妻表示，自己依循婆婆已前洗「棉被」的方法，將「棉被」放在地上沖水，並且用腳踩一踩，最後再直接將「棉被」晾乾，豈料，前面的步驟都做好了，但是當她要將「棉被」拿起來晾乾時，卻完全拿不起來，她看著被水沖濕又重的「棉被」，整個人愣在一邊哀嚎「怎麼辦？」。

人妻依循婆婆教的方式洗棉被，不料卻抬不起來晾乾，讓她當場愣在一旁上網求救。（翻攝自臉書匿名2公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「拿去自助式洗脫一次搞定」、「用捲，像捲壽司一樣，邊捲邊壓水」、「外面有一種很方便的，叫做送洗，為什麼要這樣累自己」、「找個幫手，一個固定一邊，一個負責扭水」、「這個吸完水很重」、「這要拿去外面洗衣機洗，用家裡洗衣機會壞掉」、「毯子還是送店洗吧！這真的不是一般人跟一般洗衣機能處理的」。