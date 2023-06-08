台灣性騷擾事件頻傳，國民黨台北市議員鍾沛君今（8日）晚間在臉書爆料，曾遭宅神朱學恒強吻，對方還嗆她「反正妳明天也不會記得」；朱學恒在臉書致歉，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」。媒體人黃揚明表示，雖然朱學恒是他朋友，但發生這種事，予以強烈譴責。敬鍾沛君的勇氣。

黃揚明今(8日)在臉書粉專表示，雖然朱學恒是他朋友，但發生這種事，仍然要高調轉發並予以強烈譴責。敬鍾沛君的勇氣。

網友紛紛表示，「老朱自己保重吧，人真的不能犯錯，尤其是高舉正義大旗的名人」、「慘囉 ！以後他節目不管談任何議題完全都會被當標靶，完全沒立場了」、「想不到，但錯了就錯了」、

也有網友說，「這下真的翻車了～ 真的血流成河了」、「出大事啦！」「這.........是真的？」、 「到底可以相信誰？」

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