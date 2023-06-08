由南韓人氣女團BLACPINK成員Jennie及莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp)、特洛伊希文（Troye Sivan）等人合演的美劇《The Idol》(偶像漩渦)自播出後話題不斷。其中，由於Jennie在其中嗨跳「大尺度3P舞蹈」，引發網友抨擊，更有人質疑是經紀公司逼迫Jennie接下這部劇，對此，YG娛樂也透過媒體發聲了。

日前，Jennie在《The Idol》中嗨跳熱舞，展現她身為女團BLACPINK的舞蹈實力，誰料，由於她在其中與男舞者貼身熱舞的舉動，被網友抨擊其是「3P舞蹈」，在社群論壇上引發討論。此外，更有粉絲質疑Jennie所屬經紀公司YG娛樂逼迫藝人，不顧藝人形象讓Jennie出演。

對此，據韓媒《10asia》報導，YG相關人士透露Jennie是因收到該劇製作人的邀約後，才對YG表達想出演的意願，且她在此前已經明確知道她在劇中將要擔任的角色，並對該劇中角色有自己想要表達的想法。而相關內容也在韓網論壇《theqoo》上引發兩極討論聲浪，支持者認為：「有些大驚小怪了，明明對舞者來說那樣的舞蹈很正常」、「這對Jennie來說是一個能夠突破自我的機會。」但也有人提出不同的想法：「因為Jennie也是K-pop女偶像的代表之一，希望K-pop的形象不要變得奇怪，她對作品的選擇真的讓人失望。」

事實上，Jennie近期受訪時，透露出演《The Idol》的心聲：「我很榮幸我能踏出演員人生的第一步來到這裡，因這部作品以我所身處的音樂產業為主題，這讓我為此相當著迷，也使我能以過往經歷去入戲這個角色。」並認為此次機會會讓她變得更勇敢。