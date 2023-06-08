國民黨台北市議員鍾沛君於今（8）日晚間指控宅神朱學恒於2022年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，並說朱學恒於8月19日在手機立下切結書稱「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，但卻毀棄切結書承諾！

鍾沛君在臉書表示，朱學恒在手機留下的切結書稱「對當事人鍾沛君為當日之錯誤行為道歉，日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾。」

鍾沛君強調，朱學恒毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，大談特談性騷議題，賺通告費、賺流量，「讓我反覆墜入我努力想要爬離的深淵，讓我對毫不知情的節目單位、民眾非常抱歉。」

鍾沛君披露，生活與工作中的前輩與夥伴，對她直言不諱：「不公開事實，妳間接害了那些還在他身邊的人」、「讓妳成為別人的勇氣，然後，妳就會得到更多力量」，「我懇請大家，不用將我視為被害人！」

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