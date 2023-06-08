女星李璇是大鵬國劇學校劇團訓練班出身，因臉蛋端莊秀氣，被電影公司相中簽約，一連拍了5部武俠片，演的都是女主角，後來在男友丁強介紹下進入台視，她先在電視劇《浮生六記》演芸娘，接著在《清宮殘夢》演珍妃一鳴驚人，聲勢如日中天，同時贏得「古典美人」稱號，是觀眾票選「最喜愛的電視劇明星」第一名，她嫁給金鐘視帝丁強相伴52年，年初送走老伴，近日她作客媒體人王偉忠廣播節目，讓許多網友直呼懷念。

資深媒體人王偉忠在近日邀來李璇，他將精華片段分享在YouTube頻道「王偉忠電視台」上，王偉忠提到李璇結婚時整個村子的人都很生氣，因為丁強大她很多歲還離過婚，看起來還很花心，李璇為丈夫澄清：「真的沒有（花心），他就真的很乖」，提到結婚時沒有鑽戒、沒有求婚。李璇憑劇集《蟹足》榮獲第43屆金鐘獎迷你劇集女主角獎，她坦言劇中有一段戲拍得不理想，讓她一度決定演完《蟹足》就不演戲了，直呼「我根本沒有資格當演員」。聊到信仰，李璇說以前覺得人死如燈滅，但她現在相信因果，相信有前世今生，對生死看開了，除了感恩就是懺悔。

（來源／影片取自王偉忠電視台YouTube，如遭刪除請見諒。）

許多網友看到影片後紛紛留言：「好喜歡李璇」、「李璇是我年輕時的偶像！」、「好喜歡李璇姐她好美氣質好好」、「氣質超然呀～」、「我心中唯一的美人」、「真的是當年的超級大大美女耶」。

李璇22歲嫁給丁強，相伴了52年。（圖／中時資料照）

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