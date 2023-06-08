台灣民眾黨主席柯文哲結束訪日行程，於8日晚間返台，柯文哲在步入接機大廳時受到支持者的歡迎接機，但他並未發表談話，在與接機支持者合影後，隨即搭車離去。（陳麒全攝）

台灣民眾黨主席柯文哲結束訪日行程，於8日晚間返台，柯文哲在步入接機大廳時受到支持者的歡迎接機，還有女性支持者熱情上前擁抱，但他並談話，柯文哲一行人在與接機支持者合影後，隨即搭車離去。

台灣民眾黨主席柯文哲結束訪日行程，於8日晚間返台，柯文哲在步入接機大廳時受到支持者的歡迎接機，但他並未發表談話，在與接機支持者合影後，隨即搭車離去。（陳麒全攝）

台灣民眾黨黨主席柯文哲4日前往日本東京進行為期5天的訪問，在結束行程後，8日晚間搭乘華航CI-105航班返台，於晚間9時9分降落桃園國際機場。

台灣民眾黨主席柯文哲結束訪日行程，於8日晚間返台，柯文哲在步入接機大廳時受到支持者的歡迎接機，但他並未發表談話，在與接機支持者合影後，隨即搭車離去。（陳麒全攝）

柯文哲在下機之後，媒體詢問，新北幼兒園孩童被餵毒，會不會覺得這件事影響到國民黨總統參選人侯友宜的選情？柯文哲表示自己剛下機，在國外並不知道這件事情，對此事件並不了解，無法做出評論。媒體又問此次訪日收穫，民眾黨副秘書長許甫指出，將會在明天舉辦記者會說明。

台灣民眾黨主席柯文哲結束訪日行程，於8日晚間返台，柯文哲在步入接機大廳時受到支持者的歡迎接機，但他並未發表談話，在與接機支持者合影後，隨即搭車離去。（陳麒全攝）

柯文哲一路上與夫人陳佩琪交談，在步入接機大廳時，受到支持者與民眾黨新竹縣黨部群眾熱情接機，還有女性支持者熱情上前擁抱，柯文哲與接機支持者合照後，隨即搭車離開桃機。