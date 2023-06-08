5局打完落後3分的中信兄弟展現韌性，6局追回2分、8局再靠陳子豪適時安打追平，加上岳政華「雷射肩」擋下味全龍超前分，2隊打完延長賽第10局仍無法分出勝負，因「天母條款」以3比3握手言和。

兄弟此役推出余謙先發，首局就被吉力吉撈・鞏冠敲出陽春炮，3、4局又碰上亂流各丟1分，最終先發5.1局投出7K、1保送，被敲8支安打、失3分，靠隊友火力支援躲過敗投。

8局上靠著陳子豪安打追平，下半局龍隊試圖要回領先，1出局後吉力吉撈獲得保送上壘，郭天信敲出二壘安打龍隊攻佔二、三壘，劉基鴻擊出中外野飛球，三壘代跑的石翔宇試圖跑回超前分但被觸殺在本壘前，兩隊9局打完平手，比賽進入延長賽第10局仍無法分出勝負，因「天母條款」裁定和局。

展現美技守備的岳政華獲選單場MVP，兄弟總教練彭政閔賽後也大讚那次守備十分關鍵，對球隊非常重要，「另外林吳（晉瑋）在5局下單局2次阻殺也十分關鍵，對球隊都是非常有幫助的。」

靠著1次守備就拿下MVP，岳政華也有些驚訝，他透露，當時在換投手時得空擋，左外野手詹子賢有過來跟他說，如果球打過來就直接傳本壘，「那球打出來也滿前面的，想盡辦法先接到就傳本壘，也是滿難得的，因為之前很少有這種play在我身上。」

味全龍吉力吉撈・鞏冠（右）首局敲出陽春炮助隊先馳得點。（鄭任南攝）

味全龍先發投手鋼龍主投6局失2分。（鄭任南攝）

中信兄弟投手余謙。（鄭任南攝）

兄弟先發投手余謙今天雖然僅投5.1局失3分，但表現卻獲得「恰總」肯定，他指出，此役看到他很多優點，包含會主動去找捕手討論，「這是他進來後，我第一次看他主動去找捕手討論，以他今天的表現可以給他很大讚賞。」