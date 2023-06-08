綠營近日性騷爭議連環爆，連媒體界也被metoo延燒。國民黨立委鍾沛君8日在臉書爆料，2022年8月6日約友人H與媒體人朱學恒聚餐時，朱學恒竟趁友人離開二度繞過桌子摟抱強吻鍾沛君，還說「反正妳明天也不會記得！」朱學恒雖隨即發文道歉承認他的確犯錯，也會面對一切的後果，仍引爆政壇女性怒火。綠營女性紛紛喊話給鍾沛君送暖，但對「民進黨性別平等事務部」的留言，網友卻不領情，直呼「管好你自己的黨！」

民進黨桃園市議員黃瓊慧在鍾沛君的貼文下留言表示，「想看學恒為正義發聲？好諷刺…雖屬不同陣營，但覺得妳非常勇敢！請繼續站在陽光下為民眾發聲！」親綠的高雄市議員黃捷也說，「朱學恒未免太誇張！還敢正義凜然的談性騷，先正視自己犯過的錯！謝謝沛君議員勇敢發聲！」民進黨立委何欣純則說，「沛君議員真的辛苦了！不分種族、黨派、性別、年齡、職業，任何人都不該遭受這種待遇。」

同為北市議員的苗博雅喊，「沛君議員辛苦了！揭發表裡不一、仗勢欺人的惡棍，非常不容易。謝謝妳勇敢發聲，為仍在黑暗中掙扎的被害人帶來曙光」。連水火不容的話題網紅都出來同聲聲援，雞排妹說「趁沒人就強吻女生，朱學恒還好意思在性騷擾過的女生面前高談闊論」，陳沂說「太生氣太噁心了朱學恆！妳好勇敢，我遇到這種事一定告死他，還會讓他整個社會性死亡！」

但其中最為吸睛的，莫過於「民進黨性別平等事務部」官方帳號留言表示「說出來需要勇氣，沒有人有權力這樣對待妳，很抱歉這樣的事情發生在妳身上，好好照顧自己。」

對此，政論VTuber高雄林小姐酸「如果高嘉瑜發生家暴時，你們給她1/10的溫柔就好了！」其他網友也炸鍋「你哪來的勇氣講這種話」、「這時候就又双叒叕剛好睡醒了哦？」、「管好你自己的黨」、「請問講求性平的偉大執政黨，為何總叫網軍給受害者無止盡的傷害呢？」、「怎麼性平雙標糞機構也來蹭了？」、「噁心這麼多性騷擾都是發生在你們家嗎！怎麼好意思來蹭熱度啊！」、「黨部看到別人就活起來了欸～」。

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