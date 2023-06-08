新浪財經報導，歐盟委員會表示，68個歐洲共同利益重要項目（IPCEI）獲得綠燈，這些專案來自包括挪威在內的19個國家的56家公司。歐盟內部市場委員布雷頓（Thierry Breton）表示，掌握最先進的半導體，歐盟將成為未來市場的產業巨頭。

歐盟委員會在2021年初提出歐盟晶片法案，歐盟成員國和歐洲議會在今年4月18日通過這項計畫，放寬對該行業的公共補貼規則，計畫投入總計430億歐元的公共和私人投資，用於半導體生產，並設定到2030年生產全球20％半導體的目標。

IPCEI項目是歐盟晶片法案的一個組成部分，該項目為政府為生產設施提供資金打開大門。截至目前，英特爾、英飛淩、意法半導體等公司都宣布在歐洲的新投資計畫。然而，一些企業對IPCEI專案獲得批准所需要的時間提出批評。

法國國際廣播電台報導，近幾十年來，歐洲在半導體市場市占率急劇下降，目前不到全球產量的10％，且對主導全球市場的台、韓、中等亞洲生產商的依賴性不斷增加。然而，新冠疫情一度使亞洲供應鏈癱瘓，導致晶片嚴重短缺，以至於使歐洲的汽車工業陷入困境。