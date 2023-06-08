「雨會遲到，但不會不到！」有專家指出，台灣周邊即將有西南季風進場，有利於梅雨鋒面形成，在接下來的10天裡，全台被「帶狀紫紅色」籠罩，最快本周末（6/10）鋒面接近台灣，但影響不大，預估第二波鋒面在6月14日前後，各地降雨更加顯著。

臉書粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（8）日晚間發文指出，西南季風即將進場，這也意味著今年最適合梅雨鋒面形成的環境即將出現。根據最新預報模式，未來10天（6/8~6/18）「華南－台灣－琉球」一帶被整條「帶狀紫紅色」覆蓋，顯示該區域雨量最為豐沛。

該粉專指出，無論是南海低壓或是滯留鋒面造成這種現象，都可以肯定「更多雨的日子即將來臨」，最快本周末（6/10）鋒面靠近北部海面時，就會帶來首波影響，不過在谷超颱風的干擾下，這波鋒面的結構不佳，帶來的影響也不大嚴重。

值得注意的是，6月14日前後，谷超颱風北上減弱，第二波鋒面有機會在台灣附近建立，「沒意外，到時候就是各地容易下雨的天氣」。該粉專強調，目前的觀測數據只能預估下周易有降雨，具體的雨勢強度、降雨熱點區域還有待持續觀察。