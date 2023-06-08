大陸67歲女星劉曉慶昔日飾演一代女皇《武則天》爆紅，她的凍齡外貌還獲得日媒封為「大陸最強美魔女」，雖然曾淪落階下囚，復出後一舉一動都是話題。劉曉慶日前曬出一段隨著音樂擺動的影片，竟把她67歲老態畢露，笑起來滿臉皺紋，讓網友不禁感嘆，「一朝春盡紅顏老」。

這些年來劉曉慶戲劇作品銳減，把工作重心轉往經營影音平台，她光是在抖音上就有近千萬粉絲，相當驚人；劉曉慶不僅會寫書法販售，也會跟著潮流時事找靈感拍影片，3日她曬出一段「超自信」影片，她隨著節奏感十足的音樂擺動身體，歌詞則寫著「姐就是女王，自信放光芒」，與她過去的人設恰好相符。

劉曉慶67歲現況老態畢露，引起網友熱烈討論。（圖／摘自劉曉慶抖音）

但有不少網友注意到，短短9秒鐘的影片，曾被封為「最強美魔女」的劉曉慶，凍齡美貌蕩然無存，她只要開口一笑，滿臉都是各種皺紋，直接變成鄰居大嬸般普通容貌；許多網友看到她老了，都感慨地說，「人是凡夫，必須接受現實跟歲月洗禮」、「一朝春盡紅顏老」、「成為充滿自信的老太太了」、「活得年輕就好，都67歲了外貌勉強不來」。

2002年劉曉慶因為涉嫌逃漏稅千萬元，從家喻戶曉的大明星變成階下囚，還曾傳出壓力大到一夜白頭；劉曉慶在吃牢飯1年多，出獄後為了重返演藝圈，願意降低姿態從跑龍套演員重新開始，辛苦好一段時間，才有導演願意找她演戲，漸漸恢復人氣。