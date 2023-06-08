國民黨台北市議員鍾沛君於今（8）日晚間指控宅神朱學恒於2022年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，朱學恒也在直播中承認有此事也向鍾致歉，但強調自己「完全喝到斷片」、「沒有記憶」。但據鍾沛君的指控，朱學恒是二度強吻，還說「反正妳明天也不會記得」、「我剛叫的Uber也到了」。

對於鍾沛君的性騷、強吻指控，朱學恒也在直播中坦承，在上次與鍾沛君飲宴時，當天完全喝到斷片，對於當天發生的事情完全不清楚，「我想我沒有辦法否認，因為坦白講我沒有任何記憶」。

朱學恒表示，「都是我的問題，我不會否認有發生這樣的事情，我是真的喝到斷片，但這不是發生問題的理由」，他也承認，喝酒喝到失控是他的問題，對於造成困擾的任何人，都誠懇的道歉、認錯，面對任何的後果，如果有後續的法律流程，都坦承接受。

朱學恒也重申，真的是喝到斷片後，沒有足夠的記憶和判斷力，如果自己喝酒喝到失去控制，「那就是我的錯，我這邊承擔所有的後續後果。」

但據鍾沛君在臉書發文的指控，朱學恒在聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」還說「反正妳明天也不會記得」，隨後走回座位坐下；在鍾佩君僵在座位時，「朱學恒竟然再次走回來，肆無忌憚的又親了我」。鍾沛君自述當下憤怒到不知所措站起身說要走了，「至今，我還是不會忘記，朱學恒竟然笑著回我：『我剛叫的Uber也到了！』」