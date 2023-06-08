國民黨台北市立委第五選區（中正、萬華）人選未定，市議員應曉薇、郭昭巖和鍾小平等三人有意參選，國民黨決議將於6月11日至13日進行全民調。《中天電視》YouTube 8日針對「國民黨中正萬華區採『全民調初選』誰最有機會打贏2024這一仗？」進行網路民調，截至1日晚上10點40分，高達83%的網友選擇應曉薇，12%網友選擇鍾小平，5%的網友支持郭昭巖。

《中天電視》YouTube頻道8日起針對「國民黨中正萬華區採『全民調初選』誰最有機會打贏2024這一仗？」進行網路民調，截至8日晚上10點40分，已有1萬名網友投票。高達83%的網友選擇應曉薇，12%選擇鍾小平，5%支持郭昭巖。

網友紛紛表示，「既然要全民調就讓當地選民做出選擇吧」、「應曉薇都當幾屆議員了…該讓她挑戰立委囉」、「誰贏，人民的結局都是一樣的」、「論戰力我比較傾向鍾小平，應曉薇形象不錯，但稍微柔弱點」、「應曉薇可說是以前就是個美人啊」、「最有愛心的曉薇議員」。

也有網友認為，「希望這次國民黨的女力們，各個都能發揮最大的戰力，初選出線、明年高票當選立委，開創國民黨在立法院裡另一番的新局面」。