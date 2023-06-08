國民黨台北市議員鍾沛君於今（8）日晚間指控宅神朱學恒於2022年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，並說朱學恒於8月19日在手機立下切結書稱「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」。對此，國民黨台北市議員徐巧芯及游淑慧也在鍾沛君臉書留言。

鍾沛君在臉書指控朱學恒於2022年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，朱學恒並於事後8月19日在律師前，以自己的手機立下切結書稱，「於2022年八月六日晚間九點四十分至十點於聚餐期間，因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」。

對此，國民黨台北市議員徐巧芯在鍾沛君臉書留言，「我跟朱大也有很好的交情，經常上他的節目，更是感謝他長期對我的幫助。但不管什麼情況，都不應該這麼做，不應該犯下這樣的錯誤。錯了就是錯了。謝謝沛君願意勇敢的講出來，加油！」

游淑慧也表示，「覺得很心痛……一直不解的問：怎麼敢？到底這些人憑什麼敢做出這些事。做錯事的人都該被譴責。希望所有受傷害的人，都能夠透過面對和勇氣，得到正義和療癒。腐肉不除，傷口不好。沛君加油……我們都會陪著你，站你身邊」。

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