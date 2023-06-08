「大陸第一美胸」徐冬冬有著美艷外表跟32E身材，出演王晶作品《賭城風雲III》、《王牌逗王牌》晉升為新一代的「星女郎」。然而私下愛曬美照的她，常被好事的網友嫌棄臉蛋跟身材不夠好，對此她看很開，坦言肚子就是有三層肉，且有著方臉以及蝴蝶袖，日前發文時霸氣表示：「你覺得我胖不胖不重要。」

徐冬冬自曝體重常在52至55公斤浮動，如果沒妥善控制，只要一周便會升至60公斤，日前PO出身穿白色緊身洋裝、翹著二郎腿的生活照時，肚子很明顯積了一層肉，為此她調侃自己是個胖子，並自曝身高是168公分，身材算是普通，不過她很喜歡這樣的狀態，這些日子常以60公斤的模樣入鏡，分享品嚐美食與健身日常，看起來相當快樂。

徐冬冬大方接受自己的身材。(圖/徐冬冬 微博)

而今(8日)她又更新一則貼文，可見徐冬冬從小V臉變成方臉，蝴蝶袖也跑出來見客，因此被網友嘲諷：「肥頭大耳，沒有餘罪，感覺妳火不起來」，對此，她認為肚子長出三層肉又如何，也表示確實沒多有名，但她覺得很滿足，直呼：「感恩所有。謝謝你的評價，我會多多回覆所有好評和差評，我要做網路真人。」

不過徐冬冬在20歲時，自認缺乏自信，她表示天生骨架大，常被建議減到45公斤，好在當時合作的椰樹廠商給予信任，並說每種美都是獨特的，相當尊重她，另一方面，徐冬冬也表示許多人好奇，為何椰樹廣告選她合作10多年，她表示世界上優秀的人很多，被挑中的原因與她曾脫口：「從小喝到大」，恰好被廠商選作廣告詞有關，讓她至今仍非常感激。