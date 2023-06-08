賽前吞下一波3連敗小低潮的統一獅，8日靠著3局下7分大局一吐怨氣，加上先發投手克維斯5局失1分好投，以9比1逆轉擊敗富邦悍將，中止連敗也將上半季領先優勢擴大至2.5場。

獅隊自5月24日起打出一波5連勝高潮，8場比賽僅吞1敗，但在4日不敵中信兄弟後近期吞下3連敗，也讓其他4隊友了追趕機會，今天賽前僅領先第2的樂天桃猿2場勝差。

今天獅隊繼續在澄清湖擔任主場迎戰富邦，克維斯在2局上被蔡佳諺敲安先馳得點，但這也是富邦全場唯一得分，3局下獅隊成功突破富邦先發投手肯特，靠著5支安打、3保送一口氣攻下7分。

克維斯最終用98球投5局、失1分，奪下第5勝，本季尚未嘗敗績；接手的姚杰宏中繼3局僅被敲1安，傅于剛後援1局同樣無失分，3人聯手壓制富邦打線。

獅隊奪下這重要1勝，上半季戰績升至25勝1和19敗，領先桃猿2.5場勝差。而肯特僅投2.2局被敲5支安打、投出3次保送，投球局數是本季最短、失7分則是單場最多，吞下本季第5敗。