自民進黨性騷事件爆發以來，me too風暴開始在在政壇延燒，今（8）日晚間繼國民黨台北市議員鍾沛君在臉書爆出，曾遭名嘴朱學恒強吻性騷引起軒然大波後，本來與民進黨合作，將參選永和立委的李正皓也透過臉書宣布退選，回歸到單純媒體人的身份。

李正皓在文章中表示，「這是一個不容易但經過充分討論後的理性決定」，他強調過去傳出的偷拍、讓他被惡意抹黑的事件本該落幕，但因為me too事件連環爆，以及後續一連串的性平事件，不僅讓民進黨陷入性騷擾的泥淖之中，也再度成為了有心人、有心政黨用來攻擊民進黨的政治操作。

李正皓說，面對這些質疑，自認已經做到了公眾人物能夠自清與釋疑的極致，包含判決書、對話紀錄等所有證據都盡可能地提供，公開受訪與各類節目上也澄清了不下十次。但在心中只有政治鬥爭的人眼裡，這些解釋永遠不夠、他們永遠能忽視所有事實繼續大打泥巴戰，因為裝死的人永遠叫不醒的。

民進黨面對黨內的性騷擾風波，李正皓說，即便自己以旁觀者的角度，認為賴清德已經做到一個政黨領導人能做到的最高標準來宣示改革，但民進黨的性騷擾風波還沒收尾、還有最困難的一哩路需要走完。

「面對選舉，我是極端理性主義者」，李正皓表示，經過慎重思考，並且與民進黨的決策層進行充分討論後，決定退選來換取賴清德徹底解決民進黨性平爭議的空間，對於退選他形容「手把青秧插滿田，退步原來是向前」。

李更自稱，自從2019年被國民黨開除後，就以野武士自稱，這兩個禮拜野武士從江湖走進了廟堂，再從廟堂退回了江湖，不過他說自己不論是野武士還是堂前燕，「支持民主大聯盟」、「希望永和翻轉」以及「捍衛自己清白」這三點絕不改變。

自從2019年被國民黨開除後，李正皓表示，就以野武士自稱，這兩個禮拜野武士從江湖走進了廟堂，再從廟堂退回了江湖，但不論身份野武士還是堂前燕，我心中有三件事不會改變：

李正皓說，這個決定會讓支持者感到失望，但希望大家收拾起這份失望，因為回歸到媒體人身份的自己，或許才是大家最喜歡的那個李正皓，「失敗的嘗試不代表沒意義，願意嘗試本身就是最大的意義。」李正皓補充，如果需要訪問，明天(9日)上午十點半，將在中和區公所前受訪。

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