台灣美國商會7日發布《2023 台灣白皮書》 ，建議台灣政府需要採取迅速穩健的行動，才能確保環境永續及穩定能源供應。國民黨立委賴士葆今天以「總統要的，人民不要」，大酸蔡英文總統認為非核家園就像國王的新衣，只有聰明的人才看得見國王新衣的美好。

賴士葆在臉書發文說，在台美國商會每年發表的白皮書，在各項建言當中一定提到對台灣能源政策的憂心，今年更直白的寫著蔡政府逐步廢核之後，能源轉型寄望在離岸風電的再生能源開發，以及更加倚賴液化天然氣，但是進度遠遠落後，因此影響到產業與國家安全。

他說，回應這個問題，蔡政府明明再生能源2025年的占比已經宣布跳票，經濟部還要自我感覺良好的說再生能源進入穩健成長期。沒錯，是在成長，只是進度和速度嚴重落後，跟不上台灣不斷激增的用電需求。

賴士葆表示，為了實踐民進黨黨綱的非核家園，蔡政府面對這個錯誤的政策始終鐵板一塊，堅定強押台灣人死守民進黨的神主牌，蔡政府堆疊一連串的謊言，無視這幾年空污的嚴重。甚至2018通過以核養綠 的公投，當年賴清德還說會尊重公投結果，後續的能源政策必須與立法院討論才能決定。不幸的是，蔡政府完全不理會公投的結果，逐步的廢除所有的核電，現在賴清德要選總統，又轉彎成為緊急狀態會重啟核電，唬弄百姓莫此為甚。

賴士葆指出，檢視行政院全力衝刺的再生能源，在東部和南部帶來對生態環境的破壞和對農漁業影響，都淹沒在我們需要發展綠能的大目標之下。標榜環保的綠電，讓幾十年的樹木被砍下，山坡地、鹽田、農田、魚塭、埤塘、溼地、潟湖不見了，替代的是 ＃種電 的光電板。鳥類和小動物找不到棲息地，農漁民的生計被剝奪，但是他們的聲音都很微弱。

賴士葆強調，蔡政府堅稱台灣不缺電，也漠視多次的大停電帶給企業的惶恐，就像台灣美國商會心中的疑慮一樣。蔡政府堅持非核家園的美好，就像國王新衣的故事，被戳破真相之前，國王堅信只有聰明的人才看得見國王的新衣。