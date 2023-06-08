國民黨立委鍾沛君8日在臉書爆料，2022年8月6日約友人H與媒體人朱學恒聚餐時，朱學恒竟趁友人離開二度繞過桌子摟抱強吻鍾沛君，還說「反正妳明天也不會記得！」朱學恒雖隨即發文道歉承認他的確犯錯，也會面對一切的後果。但網友卻發現貓膩，朱學恒將「向所有被我冒犯的人道歉」字眼，改成「向鍾沛君議員和社會大眾道歉」，質疑受害不只一人，「到底冒犯了多少人？」鍾沛君也說「我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人！」

鍾沛君8日在爆料發文中提到，朱學恒在事情發生後，在她男友、友人H及委任律師面前立下切結書，並以自己的手機寫下：「本人因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任，主動摟抱及親吻當事人鍾沛君，並於事後離開該處，未於當時致歉及表達錯誤之意，其行為惡性嚴重，應遭受到相關譴責及一切處罰。」當時朱學恒承諾，隔天會將手寫紙本送至律師事務所。

不料，隔天當鍾沛君收到朱學恒的親筆切結書時，發現對方竟硬是少寫了關鍵的13字「主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」，但當律師傳訊要求朱學恒補齊內容時，朱學恒竟回覆：「切結書乃依照昨日版本未有刪減，煩請告知何處疏漏。」鍾沛君氣憤指出，朱學恒刻意刪減的13字，正是最關鍵也是讓她最噁心的部分，但對方卻一副無所謂的態度，根本沒有嚴厲反省。

朱學恒還毀棄切結書承諾，為了賺通告費、賺流量，大談特談他最不該談的性騷議題，「他怎麼敢？他怎麼好意思？我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒。」鐘沛君說，事後她才知道，原來除了她以外，還有其他受害者也曾被朱學恒性騷擾，「我不是唯一被朱學恒強摟強吻的人！」

網友也在朱學恒前後不一的PO文中發現貓膩，對鍾沛君的指控，朱學恒除透過直播道歉，一開始在臉書發文寫下：「我的確犯錯，也會面對一切的後果，在此向所有被我冒犯的人道歉。」此話遭網友質疑「所以受害者不只一人？」、「到底冒犯了多少人？」朱學恒隨即改文，將「所有被我冒犯的人」改成「向鍾沛君議員和社會大眾道歉」，其餘細節部分則沒有再提及，被抓包修改說詞這點，也讓真實受害人數再引發熱議。