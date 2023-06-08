楊男找不到機車怕遭竊報案，警調閱監視器發現楊男騎車至成都路周邊用餐，並在警方幫助下終於在巷內找到自己的愛車。（圖／警方提供）

台北市中正二分局泉州街派出所於日前受理一名43歲楊姓男子報案，聲稱渠電動機車5月9日深夜停放詔安街上之停車格，且停車時確認有鎖上龍頭，鑰匙也還在自己身上。然而男子欲牽車上班時卻遍尋不著機車，深怕遭到不法之徒竊走。

泉州街派出所值班警員李靜婷與實務訓練生張嘉珈先安撫楊男情緒，詢問楊男愛車的車號、車身特徵等資訊，備勤警員洪郁翔並同步使用車辨系統搜尋該車可能之蹤跡，並依照楊男提供的時間調閱沿線監視錄影器。調閱過程中，警方發現5月10日上午楊男確實有騎乘愛車行經汀州路、成都路等周圍路口，並研判楊男的機車可能就停放於附近。楊男看到自己騎車行經路口的監視器畫面後，恍然想起自身確實有於5月10日騎乘愛車至成都路周邊用餐，並在警方幫助下終於在巷內找到自己的愛車。楊民對於警方的耐心協助至表感激，並表示自己往後也會注意停車後會拍下周遭門牌或地標，避免是類情形再次發生。

中正第二分局關心您：民眾外出若停車時，可用行動電話照相功能記錄停放位置周遭環境或顯著地標（如：店家招牌、門牌號碼等），離開愛車務必取下車輛鑰匙，妥善保管貴重物品，以維護自身財產安全。