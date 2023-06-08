在美元上揚的壓力下，人民幣中間價、在岸價、離岸價8日早盤大幅下跌，其中，中間價報價7.1280元、在岸價盤中跌破7.14元、離岸價跌破7.15元，三價皆創下2022年11月30日以來的逾半年新低。
專家指出，人民幣短線仍受制於美元波動而承壓，加上大陸近期經濟復甦低迷等拖累，預估短線人民幣匯價都將維持低迷。但下半年隨著美國聯準會升息周期告一段落，美元走強趨勢暫緩，人民幣仍有回升空間。
美股8日開盤早段，美元指數從104附近回跌到103附近，讓人民幣兌美元離岸價快速止跌回彈，至台北時間晚間10點11分，離岸價報7.1236元，較8日盤中最低點7.1553元彈升317個基本點。
在美元上揚的壓力下，人民幣中間價、在岸價、離岸價8日早盤大幅下跌，其中，中間價報價7.1280元、在岸價盤中跌破7.14元、離岸價跌破7.15元，三價皆創下2022年11月30日以來的逾半年新低。
專家指出，人民幣短線仍受制於美元波動而承壓，加上大陸近期經濟復甦低迷等拖累，預估短線人民幣匯價都將維持低迷。但下半年隨著美國聯準會升息周期告一段落，美元走強趨勢暫緩，人民幣仍有回升空間。
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