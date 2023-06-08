國民黨台北市議員鍾沛君於今（8）日晚間指控宅神朱學恒於2022年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，並說朱學恒於8月19日在律師前以自己的手機立下切結書稱，「於2022年八月六日晚間九點四十分至十點於聚餐期間，因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」。

鍾沛君今（8）日晚間於臉書指控，2022年8月6日晚上與朱學恒及友人聚餐，有人先離開後，「坐在我對面的朱學恆立刻站起身，繞過餐桌，往坐著的我走過來，毫無預警的抱住我強吻，「反正妳明天也不會記得。」

鍾沛君寫道，8月19日，朱學恒在她男友，以及她的委任律師面前，以自己的手機寫下：「立切結書人 朱學恒於2022年八月六日晚間九點四十分至十點於聚餐期間，因飲酒行為失控，未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君，並於事後離開該處，未於當時致歉及表達錯誤之意，其行為惡性嚴重，應遭受到相關譴責及一切處罰。本人朱學恒承諾從此戒酒，未來不參與任何非會議及非親屬之飲宴活動，並不再對任何女性有未經允許之踰矩行為，並再度對當事人鍾沛君為當日之錯誤行為道歉， 日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾。以上承諾若有任何違背，願意接受最嚴厲之處罰。立切結書人 朱學恆」

對此，前主播蕭彤雯在鍾沛君臉書留言稱，「曾企圖對我職場性騷擾、遭我當場拒絕並惱羞成怒的人，事後我在辦公室看到他、都當他是空氣，他也躲我躲得老遠。真的無法想像妳被如此侵犯，還得跟他同上節目。不用擔心別人怎麼看妳，因為要擔心這個問題的，本來就不是妳。支持沛君也抱抱沛君！」

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