對於許多人而言，與另一半同床共枕是一件令人又愛又恨的事情。相擁而眠很美好，充滿安全感，然而伴侶翻身、打鼾、手腳伸來伸去，害你睡到一半被吵醒甚至難以入眠到天明，起床時滿肚子怨氣，一言不合就容易吵架。英國一項研究發現，一夜好眠除了有益身體健康，也能挽救你與另一半的感情。

英國《地鐵報》報導，英國床墊業者日前發布一項趣味卻很實際的調查結果。受訪的1萬5000對英國伴侶，81%曾同床共枕，其中55%反映另一半的鼾聲最讓人受不了。一個星期7天，受訪者超過一半的天數（3.64次）夜裡睡不好，包括受到干擾、睡睡醒醒等情況。27%承認，獨自入睡時，睡眠品質的確比較好；8%曾經考慮「分床睡」，讓彼此都能睡個好覺。

英國床墊業者「夢鄉」（Dreams）的睡眠專家馬格（Sammy Margo）說明，壓力與睡眠不足，對於夫妻伴侶關係、家庭生活都會造成明顯影響，「人在疲累或處於壓力的情況下，比較容易發生爭吵，因為疲憊與壓力會影響一個人控制自身情緒、平和理智回應狀況的能力」。

與另一半同床共枕若是蓋同一條被子，睡眠過程常因彼此對冷熱舒適度標準不同而搶被窩、踢被子，導致睡眠遭到干擾。（示意圖／Shutterstock）

馬格也說，疲勞可能導致訊息誤傳或者誤解，這也可能成為吵架的導火線。她強調，所有伴侶都必須把「睡個好覺」列為維繫感情的優先事項，解決問題技巧良好的伴侶，往往能克服睡眠不同調造成的難題，而且最後雙方都會把睡眠品質列為優先事項，以維繫感情。

為了避免睡眠干擾影響感情，馬格建議，伴侶其中一方不妨早些就寢，與另一半就寢的時間最好相差90分鐘，這有助於改善雙方的睡眠品質與睡覺時間長度：「90分鐘能讓人進入深層睡眠階段，另一半在這之前或之後上床睡覺，比較不會打擾到對方的睡眠，又能保有同床共枕的親密感，不必糾結是分床睡。」再者，此舉也能表現體貼另一半的心意。

除了把彼此就寢時間點間隔拉到90分鐘，馬格也提出另外4項「床笫關係」改善方法。第一，了解彼此的睡眠習慣，例如，你起床時間比另一半早，忙完一圈之後不妨帶著伴侶喜歡的咖啡或茶回到床邊，向對方道早安。

第二，不妨考慮「各蓋各的被」。有些國家的人頗能接受這種方式，這可以減少另一半在被窩動來動去時造成的睡眠干擾，也可以讓彼此調整被子覆蓋身體的面積以獲得舒適的入睡溫度，兩個人均可獲得更好的睡眠。

專家認為，夫妻就寢之後要避免在床上滑手機，否則容易忽略另一半的情緒，也影響睡眠。（示意圖／Shutterstock）

第三，在床上別滑手機。同床共枕對於伴侶而言很重要，培養維持親密感、彼此說說心底話，都很適合。忙了一天終於躺上床，在安靜的氛圍裡一起好好放鬆是很恰當的，如果拿著手機滑個不停，就很難注意另一半的情緒與言語了。

第四，保有獨處時光。利用比伴侶早起的時間享受獨處有助於紓解壓力，這完全不會對不起另一半。睡前掐一段時間獨處也有助於讓脊自己放鬆，卸除壓力與焦慮之後，到頭來自然有益於促進伴侶關係更堅實。