童星出身的加拿大21歲男星波西懷特（Percy White）是童星出身，他在Netflix熱播影集《星期三》中，飾演有特殊能力、暗戀星期三又愛好藝術的公子哥「賽維爾索普」，劇集播出後受到大批觀眾喜愛，怎料才走紅不久他就被指控「酒後撿屍性侵」，名聲瞬間一落千丈，近日他打破沉默發聲引發熱議。

今年1月時有名網友在推特爆料，透露波西高中時常與好友舉行派對，會邀請身材火辣性感的女孩參加，等「獵物」上門後再將她們灌醉並性侵，事後還拍下受害者的裸體照，散布到網路上，不僅如此爆料者聲稱波西會對被害者施暴，與螢幕上的暖男形象大相逕庭，引發外界震驚，雖然事後該貼文已刪除，但仍讓他的行象大打折扣，他主演的劇集《星期三》也恐遭換角。

加拿大21歲男星波西懷特澄清網上說法並不是真的。（圖／翻攝percy Instagram）

波西7日於限時動態發文：「有件事我需要澄清，今年初一個我素未謀面的人在網路上傳遞關於我的錯誤消息，正因為如此，我的家人被人肉搜索，我的朋友們也收到了死亡威脅」，他表示其中一位朋友被誤會成受害者，她努力替他澄清卻被忽視，「這些謠言是虛假的。我無法接受我被描繪成偏執狂，或者疏忽他人的安全而犯罪」，他指出網路上的謠言毫無根據，自己感到非常痛心，並呼籲大家停止騷擾他的家人、朋友及同事。

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