桃園市永安路某民宅疑似上月發生輕生事件，決定明(9)日舉辦送煞儀式，卻讓網友抱怨正值下班時間。（翻攝自臉書爆怨公社）

彰化才有的習俗，業務都拓展到桃園？有網友在網上抱怨，因明(9)日星期五，桃園市桃園區永安路上要舉行送煞儀式，而送煞時間是晚間7點至7點辦，這時間正值永安路下班顛峰時間，而且星期五晚間又有聚餐等聚會，選其時段、地點送煞，似乎有些擾民。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1張「送煞公告」圖片，其圖片內容為，明(9)日星期五，送煞時間為晚上7時至7時30分，而送煞路線從桃園市桃園區永安路303巷21弄，右轉民安路，再左轉永安路；然而送煞的時間、路線曝光後，也讓原PO不滿抱怨「正值下班時間，永安路桃園主要大路耶！而且星期五晚大家都會出來聚餐幹嘛的，這明明故意想害人的，明明可以挑半夜的」。

貼文一出，網友也紛紛留言表示「宗教就是自私沒有在管影響別人的啊，永遠都是別人要配合他們」、「人家法師也走勞基法，半夜可是要算加班的」、「本來只有彰化才有的習俗，現在業務都拓展到桃園啦」、「民智未開」、「我家正好在路線旁邊，週五的永安路力行路很塞車欸」、「時間也太早了吧？」、「印象中的送煞是要送到海邊的，他只寫送到永安路？」。

然而，這件事情有網友也分享當地里長在臉書發文回應，有關6月9日法會，沒有封路管制繞行，且垃圾車一樣也有收運，「一切都在原地19:00-19:30法會結束上車送走，沒有什麼繞路步行的說法」，也提到有上傳(送煞公告)在個人臉書的麻煩請下架，也希望大家能體諒住戶的心情；不過這段貼文經查已刪除，而最新的貼文則提到，做這場法會的原因，是出於好意，可以讓附近的居民心安，心理不會有芥蒂，里長也感謝各位的關心。

據悉，桃園市永安路某民宅疑似上月發生輕生事件，因此決定明(9)日舉辦送煞儀式，然而，經詢問當地里長，對方不願表達意見，並隨即掛斷電話；對此，警方則表示此事因為並未占用道路，因此沒有申請路權，尊重家屬、地方習俗，民眾也不需恐慌。

另外有網友也分享該送煞儀式的後續進度。（翻攝自臉書爆怨公社）