許多女生都希望另一半有錢，因此選擇嫁進豪門，就有一名女網友嫌棄初戀沒出息，因此分手改嫁富三代，未料6年下來，遇到一件又一件的離譜狀況，讓她相當後悔，發文要女生們別學她。

女網友在匿名公社發文「想嫁豪門請三思」，她表示自己結婚6年，現在相當後悔，當初因為初戀沒出息，所以答應了富三代的追求，以為自己可以過上童話般的生活，實際踏入豪門家後，才發現門當戶對的觀念是真的。

原PO說，每當家族聚餐時，爸媽公務員的身分就會被拿出來嘲笑，就連旁支的妯娌也都說三道四，在家中必須晚睡早起做早餐，跟打掃阿姨一起家事、洗衣服，每天只有1000元零用錢，跟女傭完全沒兩樣。

原PO表示，老公說好聽是富三代，但其實也就是家族企業的社畜，家裡沒一樣東西是在他名下，無論房子車子與財產，全都被掌握在公婆手裡，連加油都還要報統編，老公下班也只會打電動，只有生日才會買名牌包給她，過著極度無聊的生活，出門都必須報備。

「朋友都很羨慕我嫁入豪門，坐豪車，開口要我請客」，原PO說真的很尷尬，因為她根本沒錢可用，信用卡還不能用，卻又礙於面子只能硬著頭皮付錢，回家錢包都只剩下零錢。「規勸一些想嫁進豪門的傻女人，他們的飯碗我們真的端不起」，原PO怨嘆，富二代、富三代不是玩咖就是媽寶，若還是執意要嫁，就只能當籠子裡的金絲雀。

網友看到後卻也不同情原PO，留言嘲諷：「當初你出嫁圖的什麼心裡沒數？」、「謝謝妳放過初戀」、「自己愛慕虛榮、愛打腫臉充胖子，怪誰」、「有問題的人是妳吧！妳根本愛錢不是愛老公，不用工作一個月3萬零用還嫌少」、「怎麼感覺好險公婆有控管金錢，不然會被你敗光」、「很誠懇的勸世文」、「至少滿足你的虛榮心啊，拜金女」、「公主就是公主，有種離婚啊」。