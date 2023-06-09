新北市板橋區某幼兒園老師涉嫌疑餵食幼童藥品案，教育局通知67位家長今晚召開說明會，最後有20多位家長到場，但有到場家長抱怨，說明會突然改成一對一，教育局也無人到場。對此，教育局長張明文解釋，因涉及隱私，家長認為一對一關懷才能解決問題，教育局採納建議，明天還有一場一對一說明會。

張明文說，民進黨籍立委張宏陸7日就此案舉辦記者會時，當時在場家長認為團體說明會無法解決問題，一對一較好，教育局原採由醫生統一說明，考量每人需求不同，認為建議有道理，因此將今天的團體說明會改成一對一，由社會局、衛生局聘請專業毒品醫師、心理諮商師及律師，針對家長問題一對一逐一回覆家長，效果更好。

教育局補充，今晚的說明會針對家長對於檢驗出的藥物反應、幼兒針對此事件的照護、幼兒離園心理建設、退費及賠償等提供法律諮詢。

對於家長抱怨無教育局人員在場，張明文表示，家長最關切的就是藥物問題，這場說明會定義非常明確，就是提供專業諮詢服務，協助每個家長與孩子的個別需要。

對於就近安置學童部分，張明文說，該幼兒園5月12日宣布7月歇業，法令規定私幼停業需自行協助家長轉園就讀，教育局15日獲報後，主動協助，採專案方式逐一聯絡家長，了解個別需求，提供資訊及媒合幼兒園讓家長選擇，強調會盡全力協助家長。