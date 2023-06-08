報告指出，多數大型企業過去五年來並未採取足夠作為，以避免災難性氣候變遷發生。氣候科學家認為，全球平均氣溫攀升攝氏1.5度是一個關鍵轉捩點，超過此水平後，極端洪災、乾旱、野火與糧食短缺的機率將大增。
報告指出，將近一半（約45％）的企業現行作為可能使得地球升溫至少達到攝氏2.7度，後者水平將令數十億人面臨極端炎熱環境。此比重低於2018年的61％。
數據平台ESG Book公布最新報告顯示，自2018年以來，大型企業在防止地球暖化方面幾乎毫無進步。約22％的全球500大企業致力於實踐巴黎氣候協議設定目標，亦即將全球升溫控制在攝氏1.5度內，此比重僅略高於2018年的18％。
報告指出，多數大型企業過去五年來並未採取足夠作為，以避免災難性氣候變遷發生。氣候科學家認為，全球平均氣溫攀升攝氏1.5度是一個關鍵轉捩點，超過此水平後，極端洪災、乾旱、野火與糧食短缺的機率將大增。
報告指出，將近一半（約45％）的企業現行作為可能使得地球升溫至少達到攝氏2.7度，後者水平將令數十億人面臨極端炎熱環境。此比重低於2018年的61％。
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