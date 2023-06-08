報告指出，多數大型企業過去五年來並未採取足夠作為，以避免災難性氣候變遷發生。氣候科學家認為，全球平均氣溫攀升攝氏1.5度是一個關鍵轉捩點，超過此水平後，極端洪災、乾旱、野火與糧食短缺的機率將大增。

報告指出，將近一半（約45％）的企業現行作為可能使得地球升溫至少達到攝氏2.7度，後者水平將令數十億人面臨極端炎熱環境。此比重低於2018年的61％。