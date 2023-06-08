森林野火過去在加拿大西部省相當常見，但今年東部省分的火勢迅速蔓延，令該國迎來史上最嚴重的野火季節。
加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）表示，目前約380萬公頃土地遭到燒毀，約是十年平均值的15倍。布萊爾指出：「截至8日為止，全國有414處野火爆發，其中239處屬於失控狀態。」
全球氣溫不斷升高導致森林變得更乾燥，連帶提高野火爆發機率。加拿大近來野火肆虐，不僅規模變大、次數也更頻繁，山林燒毀面積足足是往年平均值的逾10倍，且野火產生的霧霾也影響到美國，後者約7,500萬人收到空污警告。
森林野火過去在加拿大西部省相當常見，但今年東部省分的火勢迅速蔓延，令該國迎來史上最嚴重的野火季節。
加拿大公共安全部長布萊爾（Bill Blair）表示，目前約380萬公頃土地遭到燒毀，約是十年平均值的15倍。布萊爾指出：「截至8日為止，全國有414處野火爆發，其中239處屬於失控狀態。」
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