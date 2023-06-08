餵藥案幼童自述「每天喝3次彩虹藥水」 暴躁哭鬧如毒癮發作。（中天新聞）

新北市板橋區某幼兒園爆出老師疑餵食幼童不明藥物，彭姓園長等5名被告在檢方複訊後交保，整起事件引起社會關注。兒童權益促進協會理事長王薇君表示，受害幼童向家長說早中晚會喝「彩虹藥水」，返家後暴躁尖叫的模樣就像毒癮發作。

王薇君受訪表示，早在4月受害幼童的家長們都察覺孩子不太對勁，一開始還以為是鬧脾氣，互相討論才發現孩子們都有相同狀況，一回家就想睡覺，晚上情緒暴躁大哭。有媽媽問孩子「什麼時候你們在學校喝彩虹藥水？」孩子回答「早上也有，中午也有，晚上也有」。

王薇君透露，自己看過被受害幼童的影片，看見孩子整個人情緒激動、尖叫的樣子，就像自己常常看到吸毒的人毒癮發作的反應，讓人看了很難受。

對於孩子受到傷害，家長們既難過又自責，也想知道小孩被餵食巴比妥的時間與劑量，才能了解小孩的中樞神經被毒素侵害多久，是否已經影響智力或腎臟功能。

王薇君表示，通常巴比妥三天就會代謝掉了，但如今仍有部分幼童驗出微量反應，「這是多麼可怕的一件事情」，也質疑5月14日新聞報導後，到6月6日這段期間，是否還有給幼童們餵藥。