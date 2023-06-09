瑞銀認為，NB ODM廠通常布局伺服器許久，估計伺服器占獲利比重已達一半以上，AI伺服器2023年還可額外貢獻5％～10％利潤；此外，因台廠技術位居領先優勢，加上現在還有地緣政治因素干擾，台系伺服器系統相關供應商並不需要擔心來自對岸的競爭，整體而言，瑞銀認為，目前只是ODM族群大行情的開端，看好重回光輝歲月（prime time）。

瑞銀4月時升評緯創「買進」，當時賦予60元推測合理股價，令市場耳目一新，現除維持對緯創轉型開花結果的正面看法，並強調基於三大成長潛能，進一步上調2024、2025年獲利預期：一、輝達作為關鍵客戶，帶動AI運算事業；二、企業伺服器與來自緯穎的整合，帶動伺服器業務增長；三、持續通過削減虧損業務，進一步精簡營運。

法人估計，緯創2023年每股稅後純益（EPS）為3.02元，2024年出現將近7成的爆發性增長，攀上5.04元，2025年為5.38元。

廣達與緯創相似，股價近期一陣狂飆後，突破大部分內外資研究機構賦予的目標價，除瑞銀證券登高一呼、給出領先外資的150元推測合理股價，金控旗下大型研究機構不遑多讓，將目標價調升至160元，居內外資法人之冠。

金控旗下投顧指出，廣達為微軟、亞馬遜主要AI伺服器代工廠，預估今年AI伺服器出貨約為2.8萬台，占總伺服器出貨量1％，且廣達伺服器是以整機櫃方式出貨，單位售價較一般型伺服器機櫃高出3倍，在未來AI伺服器需求持續提升下，預估廣達AI伺服器2023、2024年營收年增158％、81％，營收占比10％與16％。