雖然烏克蘭聲稱反攻尚未開始，不過扎波羅熱地區烏克蘭第9、第10軍團自本週一（5）起投入許多作戰序列朝俄軍防線多個方向展開進攻，與過去一年不同，近日來出現了許多西方戰甲車，例如法國的AMX-10RC輪型坦克、德國豹2A4坦克、英國鬥牛犬防地雷反伏擊車（Mastiff）等，今天（8）俄防部發布一支新的影片，畫面中一輛德國IRIS-T防空飛彈系統射控雷達TRML-4D遭到俄國自殺無人機摧毀，並且在隨後的畫面中可以看到後續到俄國炮擊彈著，但是發射車命運為何尚不得而知。

⚡️Video is out, looks like the lancet went for the TRML-4D radar of the IRIS-T SLM air defence system, not the system itself for some reason.



It’s also unclear whether it was destroyed or not. https://t.co/37TxBBNYtZ pic.twitter.com/HYTPm3IwQU — War Monitor (@WarMonitors) June 7, 2023

根據俄羅斯國防部8日報告，影片中的畫面顯示出一架手術刀自殺無人機（Lancet-3）朝向TRML-4D飛去並且摧毀目標，這會造成整套IRIS-T防空飛彈系統失去能力，雷達負責尋找、識別和指定目標，少了雷達，防空飛彈發射器在缺乏備用系統或完整的空中防禦鏈的情況下基本上是盲目的。

該防空設施的位置位於距離前線26公里的巴拉季夫卡（Baratovka）村附近。烏軍應該是準備在這個區域部署這套IRIS-T防空飛彈系統，以反制與俄羅斯航空太空軍（VKS）使用射程將近70公里的滑翔炸彈，對烏克蘭第聶伯河右岸上的目標進行轟炸。