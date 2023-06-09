中國高考本月7日登場，有大學生就看準了商機，在考場外擺攤，販賣名為「一舉奪魁」和「放青松」的花束，售價為在9.85和21.1元（人民幣，下同），希望給學弟妹加油打氣，而這個金額可不是隨便定的，背後有特殊的含意，掀起熱議。

根據《白鹿視頻》報導，陝西省西安市第八十五中學考點外，幾名來自陝西師範大學的大學生擺攤賣花，吸引許多民眾圍觀，前來詢問和購買。學生解釋，他們去年剛高考結束，今年決定給學弟學妹送祝福，希望高考可以有好成績，同時也希望大家都能有好心情。

花束的名稱和價格是吉祥的象徵。（圖／翻攝自微博）

據了解，向日葵花束9.85元，「放青松」花束是29.85元，2種花束一起買分別是9.85元和21.1元，對考生來說，考上985、211是高考的最終目的，因此這2個數字就成了吉祥的代表，深受不少人喜愛。

消息一出，引發一番討論，網友紛紛留言稱讚：「不錯不錯，很有想法，也很有商業頭腦呀！」、「好聰明，早知道我也去賣花了」、「看看人家的商業頭腦！」、「明年我也去賣」、「看到了新商機」、「真牛啊，這年頭沒點創意都擺不了攤」、「商業頭腦和文案創意都滿分」。

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