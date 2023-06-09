百萬YouTuber蔡阿嘎因一支「日本5大雷店餐廳」影片，不僅引來台日網友炎上砲轟，更登上日本媒體被譏「丟臉丟到國外」。眾所皆知蔡阿嘎在疫情前就非常熱愛到日本旅遊，今年待疫情趨緩、各地解封後，他便多次和老婆「二伯」飛往日本旅行，也拍成多支影片，本刊讀者今年五月就在名古屋巧遇兩人，但當時蔡阿嘎並非到他指的「5大雷店」用餐，而是乖乖在當地知名鰻魚飯外排隊。

在鏡頭外的蔡阿嘎乖乖在餐廳外排隊，該店也未登上他的「雷店」名單。（圖／讀者提供）

蔡阿嘎五月就陸續分享多支與日本相關影片，內容多在東京拍攝，不過本刊讀者同月飛往日本名古屋時也巧遇蔡阿嘎，只見他和二伯兩人並未在工作拍攝，而是默默地在鰻魚飯名店門外排隊，除了這家店，蔡阿嘎分享的巨無霸炸蝦餐廳都沒有登上他的雷店名單，而在鏡頭外的夫妻倆也滿低調，不像在影片中活潑。

蔡阿嘎因一支「日本5大雷店餐廳」影片遭炎上，風波至今未平息。（圖／翻攝自IG）

這次因拍攝「日本5大雷店餐廳」影片遭抨擊的蔡阿嘎被批不尊重店家、擋在店門拍攝、多人共食一餐點等，雖然他第一時間下架影片並發布中、日文的道歉聲明，前後3度道歉卻澆不息網友怒氣，就連不少YT同行發影片指責，也有藝人、名人「聲援」日本平價餐廳，像曾住在東京七年的藝人歐陽靖就表示，蔡阿嘎指的5雷店她都吃過，直批蔡阿嘎這種「外國人批評他人國家連鎖店」的行為很「莫名其妙」。

不僅如此，更有網友發現「案外案」，在蔡阿嘎最新的道歉影片中只見他和團隊二伯、大頭佛、暴牙B一起露面道歉，但卻未看見曾活躍在他影片中的堂妹「嘎妹」，因此就有網友發問兩人「是不是發生過什麼事情，導致嘎妹完全消失在螢幕前」，更有人發現蔡阿嘎已經退追蹤嘎妹，所有行為都被放大檢視。

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