中央即將上路的《平均地權條例》將打擊炒房、投資等行為，讓具有發展潛力的地段及優質建案脫穎而出，且人口紅利帶動周邊住宅剛性需求，為此「富堡開發建設」於A7機捷站投資興建「富堡菁英滙」建案，周邊擁簇A8、A9林口新創園區、媒體產業園區等5大園區串連，成為科技新貴的購房首選。

《平均地權條例》可抑制房市的惡意炒作，進而讓產業市場更健全，並讓有口皆碑的建商為人所見，條例的實行使剛性需求者豁然開朗，整體房市變化有目共睹，而擁有優異發展潛力的「富堡菁英滙」便是如此，園區彼此串連產生的產值紅利驚人，吸引新一代科技新貴築巢圓夢。

深耕林口的「富堡開發建設」，良好口碑讓公司有著零負評建商的稱號，而位於A7機捷站前的「富堡菁英滙」則有著優越的地理位置，機場捷運結合北台灣國門科技走廊，其中A7重劃區擁有成熟的華亞科技園區、郵政物流園區、樂善園區及產專開發用地，佔地達45公頃。由中央政府挹注千億元的開發動能，並利用機場捷運和國道等高速交通優勢，帶動就業人口紅利，打造以捷運為中心的新城市。

「富堡菁英滙」將座落於A7機捷站前，此案具地理優勢，吸引科技新貴目光。（圖／富堡開發建設提供）

「富堡菁英滙」呈現的人文底蘊，讓許多科技新貴趨之若鶩，環擁的華亞科技園區、樂善科技園區以及郵政物流園區，距離僅400公尺；針對教育環境，「富堡菁英滙」選址也是別出心裁，鄰近的文青國中小是指標性的國際化雙語學校，步行僅僅不到5分鐘便可以輕易抵達，除了是匯集產業與交通要地的樞紐，同時也是栽培孩子的黃金地段。

富堡開發建設表示，教育及文化是建案非常重視的一環，此次特別與青鳥文化合作，打造出全台第二座青鳥圖書館，讓住戶可以坐享專屬的休憩空間，不受外界打擾。青鳥文化精選逾2000本書籍，社區因此有了靜謐的書香園地，對人文提升也有著淺移默化的效果。

富堡開發建設與青鳥文化合作，在「富堡菁英滙」建案中推出青鳥圖書館提供住戶使用。（圖／富堡開發建設提供）

「富堡菁英滙」採用高規格的建築工法，為林口地區指標性建案導入深具品質結構工程，包含雙制音與雙耐震結構技術，外觀採用崗石打造，將成為新林口文化一路的28層擎天建築地標。房型規劃為17至37坪的1至4房，產品多元，符合不同需求之客層。

富堡開發建設重視售後服務，一開案便掀起熱列討論，未來將串聯A7捷運站與中心商業區空橋規劃，「富堡菁英滙」是區域內不可多得的物件，開案就成為房市新寵。

富堡菁英滙

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