李姓男子與黃郁玲結婚後育有一子，但最後黃郁玲教唆殺害李男，最後黃郁玲遭判無期徒刑定讞。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

2011年8月農曆情人節，宜蘭市汽車零件送貨員李姓男子離奇死在家中廁所；警方追查後雖苦苦追查，但直到李男入殮前都未破案，家屬就在棺木內放入桃木劍等物，要李男到陰間追緝真凶。說也奇怪，之後經檢警抽絲剝繭，終於揭發這件仿如台版潘金蓮的驚世凶案，真相大白。

警方查出，2010年10月間，在宜蘭市經營早餐店、當時29歲已婚婦人黃郁玲，認識等待入伍服役、小她10歲的黃乃文，半年後2人偷偷交往，對外則以姊弟相稱；黃郁玲甚至還讓黃乃文寄宿在家中4樓（1樓即為早餐店），期間發生多次性關係。

李姓男子遭黃乃文與潘姓男子殺害後，被拖進1樓廁所內。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

黃郁玲與丈夫李姓男子感情不睦，黃婦要求離婚未果，對黃乃文說想讓丈夫「消失不見」，以及稱丈夫曾說起黃男的壞話，並以丈夫身故後有一筆保險金，將從中拿出80萬元作為報酬。

警方追查，就在2011年8月6日（農曆七夕），黃乃文服役休假期間，買了一條項鍊作為黃郁玲的情人節禮物，還在黃郁玲住處接連發生3次性關係。這天黃郁玲再次催促何時找人動手？黃乃文遂找一名潘姓男子一起作案。

同日，黃郁玲打給友人相約要帶幼子去遊樂場玩，晚間9時許，潘男按門鈴後李男開門，雙方發生口角、扭打，黃乃文將李男摔倒在地，李男遭2人毆打，黃乃文以棉布袋緊勒李男頸部，造成李男呼吸性休克死亡，黃、潘2人再將李男拖進1樓廁所後離開現場。

黃郁玲返家後佯裝說「怎麼這麼亂」，並高呼丈夫名字，黃女友人逐層查看，發現李男倒臥廁所後報警。

黃乃文與潘姓男子作案時戴上手套，以防止被採集指紋。（翻攝照片／李忠一宜蘭傳真）

案發後2、3天，潘男、黃乃文先後落網，但李男家屬與資深幹員都認為案情不單純，必有幕後主使者，也將真凶鎖定是黃郁玲。

全案最特別的是，李男家屬聽從老一輩的建議在李男入殮時，在棺木放入桃木劍、銅錢、午時水、黑令旗等物，臨時決定改採土葬，不讓桃木劍等物隨遺體火化成灰燼，要讓李男在陰間得以開口、訴說冤情。隨事證明確，警方逮捕黃郁玲。

黃郁玲否認教唆殺夫，但法院不採信她的說詞，認為黃郁玲犯後飾詞卸責，態度不佳，原應量處死刑以昭炯戒，但考量她仍念及幼子，最後判處無期徒刑定讞，黃乃文無期徒期定讞，夥同殺人的潘男判處12年徒刑。

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