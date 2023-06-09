地段價值一直都是買房指標之一，而新北市三重區因坐擁捷運、科技園區及新北大都會公園，加上新北第二行政中心進駐等優勢，讓這裡成為嚮往居住大台北地區的首選。節目「超好宅開箱」就由佩潔為大家開箱三重指標性建案「都廳大院」，帶領大家一睹本案的魅力所在！

三重指標性建案「都廳大院」，享有新北第二行政中心帶來的新動能。(中時新聞網攝)

買房跟著政府的腳步走準沒錯！借鏡信義區及新板特區的經驗，政府的進駐會為地區帶來就業機會、環境翻新及守護治安等利多，因此，即將要進駐在三重的新北第二行政中心將帶來全新動能，預計2026年完工；比鄰於旁的東森電視總部大樓，也會帶動整個新北市媒體產業的發展，再加上新北科技園區的加持，更加快區域發展，屆時就業人口帶動租屋需求，機能和建設也將會越來越完善，增添區域保值性，對於新建案「都廳大院」來說更是受惠良多，房價漲幅可期。

新北第二行政中心及東森電視總部大樓，將帶動三重地區的發展。(中時新聞網攝)

「都廳大院」四周有9座橋梁連結外部交通，鄰近台北市只有一橋之隔，還有機場捷運、捷運中及新蘆線貫穿其中，捷運零距離，到站即到家。此外，散步就能走到全台最大的新北大都會公園，占地424公頃，是大安森林公園的16倍，擁有淡水河、大漢溪最遼闊水域景觀，環境得天獨厚，是孩子、毛小孩最佳的放電場所。

「都廳大院」申請銀級綠建築、銅級智慧建築等雙認證，規劃多樣質感建材，包含長庚淨水系統、荷蘭poll-tex防霾紗窗、台玻5+6 Low-E玻璃等等，全方位提升生活品質，並讓居家空間氛圍更優質。

「都廳大院」申請銀級綠建築、銅級智慧建築等雙認證。(中時新聞網攝)

「都廳大院」基地面積約4563坪，地上28層、地下6層，房型規劃20-45坪的2-4房，多數格局都沒有多餘的廊道，使用坪數相當高。公設的部分則有一樓挑高6米的接待大廳、交誼聽、閱覽室、健身房、兒童遊戲區等多項休閒設施，滿足各個年齡層的需求。

這裡擁有捷運、公園、水景相伴，房市增值條件各方面都到位，且與周邊建案相比，目前6字頭的房價相對親民許多，被稱為百年難得一遇，如此夢幻宜居地點可遇不可求。