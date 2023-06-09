法鬥、巴哥等扁平臉（Flat-faced）的犬種通常有嚴重的呼吸問題等天生疾病，壽命普遍較短，照顧起來較費心力，不過這類犬種卻相當受歡迎，匈牙利學者探究這個現象後意外發現，這類犬種的飼主普遍經驗較不足，即便知道毛小孩有天生疾病，但會「正常化」這些問題，甚至將打鼾、發出呼嚕聲等可能是生病警訊的現象視為「可愛」。

綜合科學新聞網站「Phys.org」、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，法鬥2022年擠下霸榜至少30年的黃金獵犬，榮登全美最受歡迎犬種，事實上不只法鬥，巴哥、鬥牛犬、波士頓㹴（Boston terriers）等扁平臉犬種都相當受到歡迎。

巴哥也屬於扁平臉（Flat-faced）犬種。（資料照／shutterstock）

不過這類犬種因為臉型限制，通常會有相當嚴重的呼吸問題等天生疾病，例如半數品種會經歷呼吸困難、經常有眼疾，超過80%生產時需要剖腹，平均壽命也短了3至4年，其中法鬥的平均壽命更只有4.5年。

但為何這類犬種還是如此受歡迎？為了探究這個現象，匈牙利羅蘭大學（Eotvos Lorand University）團隊為此進行研究，成果已刊登於《應用動物行為科學》（Applied Animal Behaviour Science）期刊。

法鬥、巴哥等扁平臉（Flat-faced）犬種有許多先天性健康問題。

研究人員在線上發佈問卷，調查答題者的人格特質、同情心、教育程度、飼養犬種、以及對扁平臉犬種的了解，最終一共有1156人填寫。

研究人員原本預期，扁平臉犬種較易與人類進行眼神接觸，因此更受歡迎，尤其水汪汪的眼睛惹人憐愛，不過當研究人員讓受試者從25張狗兒正臉照及別開眼神的照片中進行挑選時，對扁平臉犬種有好感的受試者僅隨機挑選其中幾張，顯示這類犬種擅於眼神接觸可能不是牠們受歡迎的主因。

研究人員分析受試者的特質，發現特別喜愛扁平臉犬種的受試者通常較年輕、教育程度較低，對狗兒的專業知識與經驗也較不足，這個族群以女性及孩童居多，他們也有較高的同情心。

波士頓㹴（Boston terriers）也屬於扁平臉（Flat-faced）犬種。（資料照／shutterstock）

研究人員原本也預期這個族群並不了解扁平臉犬種的健康問題，但令人意外的是，99%受試者知道扁平臉犬種有呼吸困難問題，90%知道會難產，61%知道角膜會潰瘍，顯示受試者對扁平臉犬種的健康問題有一定認知。

即便飼主或偏愛扁平臉犬種的受試者有一定健康問題意識，但研究人員發現，這些飼主的經驗相對較少，因此可能沒有留意到狗兒的溝通訊號，不一定能辨識出疼痛跡象，反而可能將這些健康問題視為正常的品種特色，帶領這項研究的羅蘭大學動物行為專家庫賓伊（Eniko Kubinyi）說，「例如，一隻打鼾、發出呼嚕聲的鬥牛犬在飼主看來相當可愛，而不是生病及呼吸困難」，因此即便飼主知道這類犬種的天生疾病，但並不妨礙他們的偏好。