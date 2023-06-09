在通膨、缺工、建材狂漲等多重因素堆疊之下，伴隨碳稅議題，全台房價持續創下史上新高，讓許多購屋族期盼房價下跌、觀望進場時機，然而從營造工程物價指數與全台住宅租金指數雙雙寫下歷史新高等數據顯示，全台房價持續易漲難跌。專家建議對於房價位處高點有疑慮的民眾，可從基期低的新北市第一圈精華區挑選，如最具漲幅增值潛力的三重新市政特區，相較漲勢已飽和的新板特區與台北市中心，更保值且享補漲空間。

根據主計總處公布資料，今年4月份營造工程物價指數來到109.60，再創歷史新高，勞務類指數則以107.78創統計以來新高，平均年增率3.13%，預拌混凝土指數119.97同創新高，今年平均年增幅高達12.38%，砂石類指數今年平均年增率則為3.03%，鋼筋指數及鋼板指數也皆處於價格高檔。

資料來源：行政院主計總處

大家房屋企劃研究室總監郎美囡表示，去年8月營造工程物價指數曾下跌，但未見新案價格下修，而今年物價指數一路走升，顯見疫後復甦加上俄烏戰爭困局，全球原物料難回頭，國內搶工情況雖緩和，卻仍有工人難尋及高齡化的問題，開發營建成本攀升，加上土地價格居高不下，也讓全台新推建案價格確實難有下修機會。

另外，根據主計處最新公布CPI指數顯示，全台住宅租金指數103.53再攀歷史新高，住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，在通膨壓力下，全台租金很難看到回檔，租屋族只能透過分租或是選擇較遠的租屋標的解套，建議租金應低於家庭收入的三分之一，減少租金對生活水平影響的同時也可儲蓄購屋基金，透過租屋尋找適合的購屋地點及住宅類型，避免隨著年紀越來越大，在租屋市場的選擇越來越少的困境。

分析近來全台最佳置產標的，甲山林集團總經理張境在表示，目前雙北市有一塊最富潛力的絕佳地段，就是基地條件百年難得一遇的三重新市政特區「都廳大院」，與市政府同步開發、同步享受增值，一次集結行政中心、捷運到站即到家、緊鄰新北大都會公園、科技園區到點等重磅利多，被市場視為繼信義計畫區、新板特區、新莊副都心之後，搶進市政核心進駐領漲重劃區的最後上車機會，引發全台購屋族、置產族高度關注。

「都廳大院」與新北第二政中心共享土地廣達1萬7千坪的大面積街廓，其中住宅基地4562坪，給居住者生活的留白和呼吸空間。（圖/甲山林提供）

張境在指出，目前購屋者可分為兩大客群，分別為受不了租金增幅的首購族與看懂買房能抗通膨的置產客。觀察全台住宅租金指數就能發現，房租飆漲的速度比利息還要快，支付高額的租金「租不如買」，因此有大批的年輕首購族群決定進階有殼一族；另外則是看懂通膨、貨幣貶值的置產客層，會尋找最有增值潛力的優質地段購屋，置產保值的同時還能坐享房價增值效益。

以「都廳大院」來說，甲山林集團就是看好三重新市政特區未來與房市錢景，也是市場認定最具增值潛力的低基期、備受期待地段。張境在分析，「都廳大院」不僅與新北第二政中心同步發展，更共享土地廣達1萬7千坪的大面積街廓，其中住宅基地4562坪，給居住者生活的留白和呼吸空間，除了行政中心的公園綠地與廣場，更緊鄰新北大都會公園，未來居住品質在雙北市首屈一指。

三重新市政特區「都廳大院」一次集結行政中心、捷運到站即到家、緊鄰新北大都會公園、科技園區到點等重磅利多。（圖/甲山林提供）

「都廳大院」第一期總銷450億元，規劃地上28樓、地下6樓，設計20~45坪2~4房，產品選擇多元，能滿足首購、換屋自住客以及置產客層需求，目前每坪6字頭開賣，相較周邊台北雙星特區130~150萬元、新板特區90~100萬元親民，屬房價凹陷區，還能入住水岸景觀宅，因此開案以來吸引大批雙北自住、置產族群目光，就是要搶在市府建設完工前卡位市政核心區、入手「都廳大院」，百年一遇的立地條件也帶動買氣領軍北台灣房市。

「都廳大院」開案以來吸引大批雙北自住、置產族群目光，以百年一遇的立地條件帶動買氣領軍北台灣房市。（圖/甲山林提供）

都廳大院

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