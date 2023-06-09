台北居大不易，想入住大台北生活圈的小資族到底能選擇哪裡呢？根據房產專家以雙薪月收10萬左右的小家庭估算，總價千萬元的房屋最能符合薪水分配比例原則，且平衡房貸、理財與兼顧生活品質，不過放眼大東區新建案房價，想要以總價千萬元入住新成屋，卻只能往三芝、金山等外圍蛋殼區找尋，以時間距離換取輕鬆房價的代價，就是驚人的通勤上班時間。

有鑑於此，房價只要3字頭的基隆指標造鎮案「新橫濱2夢悦城」，成功吸引許多年輕首購族，不只主打小家庭最渴求的千萬元總價帶，更無須以通勤時間換取房價，「夢悦城」只要花約15-20分鐘就能串聯南港、內湖甚至是信義計畫區，快速接軌台北東區生活圈，甚至比房價動輒8、9字頭的新北第一圈生活圈還更快抵達台北市中心，現在推出68萬元起交屋優惠付款，同時兼顧親民房價、緊鄰市中心2大利多，還能享有十大國際品牌加值新家，因此甫公開便吸引一窩蜂的小資族搶購，一圓多年來的購屋夢。

新橫濱2「夢悦城」為首購族夢幻天堂，2房含車位總價約千萬元左右，買到日本大成建設精工花園新城。（圖/甲山林集團提供）

【購屋謹守「333原則」總價千萬元最適合小家庭】

高房價時代，年輕人想進階有殼一族可說是越來越難，住商不動產企劃研究室執行總監表示，「萬物通膨齊漲、年輕人薪資凍漲，確實較難累積財富，想跟房東說掰掰卻都卡在自備款，是目前許多小資族面臨的問題。」建議首購族想一圓購屋夢，仍應謹守「333支出比例原則」，若以月收10萬元雙薪小家庭為例，參考「333支出比例原則」，月負擔3.3萬元最適宜買總價千萬元左右的房子，繳得起房租就買得起，還能平衡房貸、理財與兼顧生活品質，是最適合首購族與小家庭的購屋總價帶。

整理製表：甲山林集團

【月付3萬首購族夢幻天堂 「夢悦城」68萬元起交屋】

距離南港僅15分鐘車行時間的新橫濱2「夢悦城」，訴求「雙薪家庭買得起，輕鬆成家我挺你」，每坪單價僅3字頭，觀察信義計畫區周邊40分鐘車程生活圈，包括新莊、林口、汐止皆已來到5~7字頭房價來看，開車約20分鐘即可以達信義區的「夢悦城」房價CP值超高，可謂首購族夢幻天堂，2房含車位總價約千萬元左右，買到日本大成建設精工花園新城，小資家庭都能輕鬆付。

「夢悦城」日系精工有口皆碑，打造舒適又有質感的居住空間，每天回家如同渡假，社區就有豐富綠意的親子公園、落羽松秘境，享受休閒自然的戶外空間，還有動靜皆宜的國際級室內泳池會所，便利生活機能的林蔭商店街，全家大小都能一同享樂生活。現在推出68萬元起交屋輕鬆付款方式，讓每個小家庭月付款預算都能壓在3.3萬元左右，且建商為挺青年成家，更推出十大國際品牌加值新家，真正為小資族購屋圓夢貼心設想，直接無痛晉升有殼一族。

夢悦城

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