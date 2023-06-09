政壇近日性騷爭議連環爆，連學術界、媒體圈名人都一一被metoo。網路cosplay辣模「璇哥」餓小璇8日在臉書發長文表示，她這個圈子裡收到噁心私訊、留言都是日常，但有一次她到警局說要報案，一位年輕男警察聽說她的工作性質，滑她的IG看到性感照竟說「妳拍這樣的照片，會收到這樣的私訊很正常吧？」讓她對「性平只是口號」的想法更加根深蒂固。後來傳訊的性騷者雖然受罰，但男警的話讓她覺得已經沒意義了。

「在我世界裡的性平。」小璇表示，看到最近的各種相關報導，她其實有一點意外，因為她其實一直以為性平這件事只是口號。她們這個圈子的工作者，許多人應該都有跟她一樣的經歷，IG、FB、Twitter...等平台，常常會收一堆○照、打○槍的影片，各種跟性○有關的私訊。甚至有些人是公開留言，「對我來說，這已經是常態！」或許一直以來，她在這些她以為的「常態」裡，有著「可能這就是她的職業所要面對的」的心態，盡量不讓這些事情影響她的心情。

小璇提到，直到去年3月，有一個陌生的電話號碼傳訊息過來，第一封：「我要○○你，用我的大○○○你！」隔沒多久又傳一封：「好想舔你那○○的肉體，她要○○你，你穿綠色的背心好想○妳那對大○！」當下因為是傳簡訊的方式，她有點擔心自己的個資，所以決定去就近的派出所報案。

「但那次的報案，讓我一直以為性平這件事只是口號，更加根深蒂固！」小璇指出，她還記得當時她到警局說要報案，有位年輕的男警察聽完她陳述的內容後，他問自己做什麼工作的，自己說是跟拍攝照片相關的，接著問她有沒有IG？她沒有想太多就用自己的手機開給他看了，結果他滑著滑著她的IG後，說：「妳拍這樣的照片，會收到這樣的私訊很正常吧」、「而且對方是私訊妳，這妳也沒辦法報案！」

小璇強調，她當下有點傻眼，愣愣的站在原地，直到有位女警來跟她說可以報給婦幼隊處理，才換成那位女警協助她這件事。發生這件事情的同時，她突然想起FB上的一些文章，時常看到有文章下的留言，評論女生穿很性感拍照，就不要怕人家言語騷擾之類言論，自己穿那樣還不准別人有色眼鏡，讓她不禁深信，她們根本沒有在性平的保護範圍內，其實性騷擾這種事存在很久了，也幾乎天天發生(她自己是天天封鎖傳○照的帳號)，根本不是現在才有的。

「這個被長期性騷擾的相關圈子，還會被當活該！」小璇直言，「所以，在我的世界根本沒有性平這件事。它，只是口號而已！」過了一陣子，她收到一封信，行政機關罰了傳簡訊的人，至於罰多少她也不清楚，但對她來說報案的當下，當那個男警察那樣說的時候，就好像已經沒意義了，「只是分享自己曾經的親身經歷，當看個故事吧！」底下湧入不少粉絲為她加油打氣。