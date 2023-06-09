美國伯克級驅逐艦「鍾雲號」3日航經台灣海峽時，遭中共軍艦「蘇州號」逼近，根據外媒報導，兩艦距離最近僅135公尺，差點發生撞擊。但前張騫艦艦長黃征輝表示，兩艦距離遠遠超過135公尺。

黃征輝8日在中天新聞《Cti Talk-黃征輝》節目中表示，蘇州號從前方穿越美國鐘雲號，若距離為135公尺，7500噸的蘇州號快速穿過去，鍾雲號本身有9200噸，一旦蘇州號撞到鍾雲號，恐當場會死亡7、80人以上，重輕傷也將近2、300人以上，那是非常可怕的一件事。

黃征輝接著指出，美國鍾雲號沒有轉彎，還一直往前走，如果蘇州號從距離135公尺穿過去，鍾雲號會不轉彎嗎？鍾雲號艦長不是腦袋有問題，就是兩艦距離實際不是135公尺。美國船頭很高、尖銳的，從艦橋看下去的角度，前面90.7公尺是完全看不到的。

黃征輝舉曾任張騫艦艦長的往事表示，當時他從左營港出發，碰到一艘錦江級飛彈快艇在左邊。張騫艦是一級艦，錦江級飛彈快艇是三級艦，當然要停下來讓路。他就加到極速28節，錦江級飛彈快艇船尾突然想從船頭過來，他嚇得立刻喊左滿舵，他在駕駛台看不到那艘飛彈快艇，後來飛彈快艇才慢慢從下面出來。

黃征輝指出，根據外媒報導，鍾雲號、蘇州號兩艦距離135公尺，若扣掉鍾雲號前面看不到的90公尺，兩艦距離應該有45公尺，但從照片來比對，蘇州艦艦長160公尺，兩艦距離一定有兩倍以上，實際上距離遠遠超過135公尺。