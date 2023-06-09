為發揚台灣傳統藝陣文化，「2023菁英鬥陣盃」正式開放報名！此次比賽分為八／什家將、戰鼓、醒獅（南獅自選）三大類別，初賽以一鏡到底的錄製進行線上報名，報名時間為即日起至6月30日，各類別僅有5隊可晉級，決賽將於12月17日於雲林縣立體育館舉行。

「藝陣」是台灣民間不可或缺的民俗藝術，藝陣所展現的每個步伐、陣型，以至將服、臉譜彩繪及旋律都是秉持對文化、神祇的敬仰與尊重，更是台灣宗教深具藝術及歷史的文化資產。

菁英鬥陣盃期盼透過賽事，將藝陣結合舞台創意，以全新的表演藝術型態讓大眾能重新認識這項民俗技藝，為藝陣文化發展達到承上啟下的傳承；本屆菁英鬥陣盃由雲林縣政府、芬格國際股份有限公司舉辦，並邀請藝陣文化的專家學者擔任顧問，希望藝陣未來不單只在廟會活動出現，而能在更多元的表演場合被認可，進而推向國際化。

本次決賽總價值高達375萬，盼集結全台各地的藝陣好手進行一場場震撼人心的對戰競賽！此次比賽分為八／什家將、戰鼓、醒獅（南獅自選）三大類別，初賽以一鏡到底的錄製進行線上報名，報名時間為即日起至6月30日，將經由藝陣文化界的專業評審評選出各類別中前5強進入決賽，決賽將於12月17日於雲林縣立體育館舉行。

初選入圍的15支隊伍不只能贏得決賽門票，在準備決賽的過程中，主辦方將邀請專業的導演團隊協助引導各隊伍產出創新的演出，也將安排攝影團隊拍攝製作宣傳紀錄片，經由剪輯加上每個團隊不同的背景設定，為每支隊伍訂製專屬視覺形象，而決賽現場也將打造高規格的舞台競技場，全球線上同步直播，讓現場民眾及線上觀眾透過螢幕觀賞具力量又細膩的藝陣表演。

在參賽者歷經一番廝殺後，每類別將選出一隊最佳團體獎，以傳統專業評審及創意評審所評分數最高者，將獲得獎勵總價值高達100萬元；同時每個類別也會選出最佳競技獎，獎勵總價值25萬元！相關報名資訊詳見官網（https：／／adz.com.tw／）、官方粉絲團（https：／／www.facebook.com／ArtfulDZ／？locale=zh_TW）或官方Youtube頻道（https：／／www.youtube.com／@ARTFUL.DOUZHEN）。